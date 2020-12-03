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Spor Barcelona Ferencvaros'u gol yağmuruna tuttu
Spor

Barcelona Ferencvaros'u gol yağmuruna tuttu

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Barcelona deplasmanda Ferencvaros'u 4-0'lık skorlar ezip geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 01:33:00 -
Barcelona Ferencvaros'u gol yağmuruna tuttu

Barcelona, Messi'nin oynamadığı maçta Şampiyonlar Ligi'nde Ferençvaros'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 14. dakikada Griezmann, 20. dakikada Braithwaite ve 28. dakikada penaltıdan Dembele ile geldi.

Bu sonucun ardından gruptaki 5 maçını da kazanan Barcelona 15 puana yükseldi ve 2002/03'ten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Ferençvaros ile 1 puanla son sırada kaldı.

Grubun son haftasında Barcelona, deplasmanda 2-0 yendiği 12 puanla 2. sırada bulunan Juventus ile liderlik maçına çıkacak. Ferençvaros ise kendisi gibi 1 puanı olan Dinamo Kiev ile üçüncülük maçı oynayacak.

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