Barcelona Ferencvaros'u gol yağmuruna tuttu

Barcelona, Messi'nin oynamadığı maçta Şampiyonlar Ligi'nde Ferençvaros'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaptı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 14. dakikada Griezmann, 20. dakikada Braithwaite ve 28. dakikada penaltıdan Dembele ile geldi.

Bu sonucun ardından gruptaki 5 maçını da kazanan Barcelona 15 puana yükseldi ve 2002/03'ten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Ferençvaros ile 1 puanla son sırada kaldı.

Grubun son haftasında Barcelona, deplasmanda 2-0 yendiği 12 puanla 2. sırada bulunan Juventus ile liderlik maçına çıkacak. Ferençvaros ise kendisi gibi 1 puanı olan Dinamo Kiev ile üçüncülük maçı oynayacak.