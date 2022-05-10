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Spor Barcelona-Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona maçı CANLI İZLE
Spor

Barcelona-Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona maçı CANLI İZLE

La Liga'nın 36.hafta maçında Barcelona sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Barcelona maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-10 09:18:00 -
Barcelona-Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona maçı CANLI İZLE

İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Barcelona 36.hafta maçında Celta Vigo'yu konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Barcelona-Celta Vigo maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona maçı CANLI İZLE

Barcelona 10 Mayıs Salı akşamı Camp Nou'da Celta Vigo'yu ağırlayacak. Mücadele TSi 22.30'da başlayacak. Maçı Spor Smart, S Sport ve CBC Sport naklen yayımlayacak. Barceloa 35 maçta topladığı 69 puanla 81 puanlı Real Madrid'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Celta Vigo ise 43 puanla ligin 11.sırasında bulunuyor.

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