Barcelona Bayern Münih maç sonucu
Barcelona maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi gruplarında perde açıldı. 14 Eylül akşamı E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı. Peki, Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona Bayern Münih maç sonucu
Şampiyonlar Ligi gruplarından heyecan başladı. 14 Eylül akşamı E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı. Futbolseverler Barcelona-Bayern Münih maçının sonucunu araştırmaya başladı.
Barcelona Bayern Münih maç sonucu
Günün öne çıkan E Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 34. dakikada Thomas Müller, 56 ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 yendi.
Devler Ligi’nde gecenin sonuçları:
Barcelona-Bayern Münih: 0-3
Dinamo Kiev-Benfica: 0-0
Young Boys-Manchester United: 2-1
Villarreal-Atalanta: 2-2
Sevilla-Salzburg: 1-1
Lille-Wolfsburg: 0-0
Chelsea-Zenit: 1-0
Malmö-Juventus: 0-3