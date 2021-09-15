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Spor Barcelona Bayern Münih maç sonucu
Spor

Barcelona Bayern Münih maç sonucu

Barcelona maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi gruplarında perde açıldı. 14 Eylül akşamı E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı. Peki, Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona Bayern Münih maç sonucu

Yeniakit Publisher
2021-09-15 00:22:00 -
Barcelona Bayern Münih maç sonucu

Şampiyonlar Ligi gruplarından heyecan başladı. 14 Eylül akşamı E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı. Futbolseverler Barcelona-Bayern Münih maçının sonucunu araştırmaya başladı.

Barcelona Bayern Münih maç sonucu

Günün öne çıkan E Grubu maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 34. dakikada Thomas Müller, 56 ve 85. dakikalarda Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 yendi.

Devler Ligi’nde gecenin sonuçları:

Barcelona-Bayern Münih: 0-3

Dinamo Kiev-Benfica: 0-0

Young Boys-Manchester United: 2-1

Villarreal-Atalanta: 2-2

Sevilla-Salzburg: 1-1

Lille-Wolfsburg: 0-0

Chelsea-Zenit: 1-0

Malmö-Juventus: 0-3

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