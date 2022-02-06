Barcelona-Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti?
Barcelona maç sonucu! İspanya La Liga'nın 25.haftasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
La Liga’nın 23.haftasında Barcelona evinde Atletico Madrid’i konuk etti. Peki, Barcelona maçı ne oldu?
Barcelona-Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti?
Barcelona, La Liga'nın 23.haftasında Atletico Madrid'i 4-2 mağlup etti.Konuk ekip Atletico Madrid, karşılaşmanın 8. dakikasında Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçti.
Jordi Alba ile 10. dakikada rakibine karşılık veren ve 21. dakikada Gavi ile skoru 2-1'e taşıyan Barcelona, Ronald Araujo'nun 43. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
İkinci yarıya da 49. dakikada Dani Alves'in golüyle başlayan Barcelona 4-1 öne geçerken, Atletico Madrid, 58. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye (4-2) indirdi.
Karşılaşmanın 69. dakikasında rakibine yaptığı faulden dolayı direkt kırmızı kart gören Dani Alves, Barcelona'yı 10 kişi bıraktı.
İlerleyen dakikalardaki Atletico Madrid ataklarında gole izin vermeyen Katalan ekibi, sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Puanını 38'e çıkartan Barcelona, bir maç eksikle 4. sıraya yükseldi. Yine 1 maçı eksik Atletico Madrid ise 36 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.