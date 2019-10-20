Barcelona 3 puanı yıldızlarıyla aldı! İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona deplasmanda Eibar'ı rahat geçerek 3 puanın sahibi oldu.

Barcelona'ya 3 puanı getiren golleri 13. dakikada Antoine Griezmann, 58. dakikada Lionel Messi ve 66. dakikada da Luis Suarez kaydetti.



Bu sonuçla Barcelona 19 puana yükselirken Eibar ise 9 puanda kaldı.

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