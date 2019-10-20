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Barcelona 3 puanı yıldızlarıyla aldı!

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Barcelona deplasmanda Eibar'ı rahat geçerek 3 puanın sahibi oldu.

20 Ekim 2019 Pazar 10:44
Barcelona 3 puanı yıldızlarıyla aldı!

Barcelona'ya 3 puanı getiren golleri 13. dakikada Antoine Griezmann, 58. dakikada Lionel Messi ve 66. dakikada da Luis Suarez kaydetti.

Bu sonuçla Barcelona 19 puana yükselirken Eibar ise 9 puanda kaldı.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:44
  1. Barcelona
  2. Eibar
  3. İspanya
  4. La Liga
  5. Lionel Messi

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