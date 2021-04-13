Barbaros'un yayın tarihi belli oldu

TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'da akıllardan silinmeyecek sahnelere imza atan Engin Altan Düzyatan yeni dönem dizisi Barbaros ile ekranlara dönüyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan'ın yanı sıra Ulaş Aslantepe'nin oynayacağı dizi için merakla beklenen yayınlanma tarihi belli oldu.

Eylül'de başlıyor

Son dönemde reyting rekorları kıran dizilere imza atan TRT 1 bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. TRT, Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi dizilerle sezona damga vururken beklenen dizi de yayına hazırlanıyor. Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatılacağı ve çekimlerinin başladığı Barbaros dizisinin eylül ayında yayın hayatına başlayacağı belirtiliyor.

"5 bin sayfa kitap okudum"

Dizideki rolüne ilişkin gazeteci Birsen Altuntaş'a konuşan Engin Altan Düzyatan, “Dönemle ilgili birçok farklı bilgi okudum. Oruç Reis’le, yani Barbaros Hayrettin’le ilgili ve o dönemle ilgili okunabilecek çok fazla kaynak var. O yüzden birçok kaynak okuduk. Yaklaşık 4 bin - 5 bin sayfa okuma yapmışızdır."

"Bunun dışında sadece okumakla bitmiyor. Sonuçta fiziğimizi de hazırlamamız gerekti. Yaklaşık 10 aydır çok ağır spor yapıyorum. Bütün ekip arkadaşlarımız da öyle... Deniz üstünde sürekli idmanlı olmamız lazım. Ama tabii bu iş o kadar etkileyici ki, kendi içinde... Görmediğimiz, şahit olmadığımız bir dönem ve gerçekten çok büyük bir prodüksiyon... İşin deniz tarafına dair hiç görmediğimiz bir tarafını da göreceğiz. Bizim daha önceden çekilmiş bu tarzda büyük bir işimiz yok aslında... Bu ilk işimiz... Çok bilinmezlerle dolu bir yolculuğa çıktık ama çok güzel ekipler kuruldu. Gerçekten çok çok iyi gidiyor. İşinin ehli birçok insanda anlaşıldı ve insanlarla başladık bu yüzden çok keyifliyiz.” dedi.