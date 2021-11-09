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Medya Barbaroslar'dan heyecan dolu yeni tanıtım
Medya

Barbaroslar'dan heyecan dolu yeni tanıtım

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 23:32:00 - 2021-11-09 23:32:48

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin merakla beklenen  8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" yeni bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Tanıtıma Oruç Reis'in "Hedef küffarı yedi deryaya gömmek, yedi deryada gemiler yürütmektir" sözleri damga vurdu.

"Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" heyecan dolu yeni bölümüyle 11 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.

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