Barbaroslar'dan heyecan dolu yeni tanıtım
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın birlikte kaleme aldığı "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin merakla beklenen 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in yer aldığı "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" yeni bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek.
Tanıtıma Oruç Reis'in "Hedef küffarı yedi deryaya gömmek, yedi deryada gemiler yürütmektir" sözleri damga vurdu.
"Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" heyecan dolu yeni bölümüyle 11 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.