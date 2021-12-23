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Medya Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı başrolü Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber
Medya

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı başrolü Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber

TRT dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda başrol oynayan Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 14:00:00 -
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı başrolü Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber

Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken omicron varyantı tehlikesi yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsün her türü dizi setlerini de vuruyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan Engin Altan Düzyatan, Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

"Evde dinleniyorum"

42 yaşındaki Düzyatan, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" dedi.

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