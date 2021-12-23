Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı başrolü Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber
TRT dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda başrol oynayan Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber geldi.
Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken omicron varyantı tehlikesi yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsün her türü dizi setlerini de vuruyor.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...
Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan Engin Altan Düzyatan, Covid-19'a yakalandığını açıkladı.
"Evde dinleniyorum"
42 yaşındaki Düzyatan, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" dedi.