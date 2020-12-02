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Gündem Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu
Gündem

Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu

“Erzincan leş ve keş yuvası derlerdi inanmamıştım” sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu. Şansal'a önce 6 ay hapis cezası verildi, daha sonra ilgili yasa maddeleri uygulanarak cezası 3 ay 22 güne indirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:23:00 -
Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu

Her seferinde dini ve milli değerlere yönelik rezil açıklamalarıyla gündeme gelen Barbaros Sanşal'a bu kez Erzincan'a hakaretten ceza verildi.

Konuyla ilgili Erzincan Dernekleri Federasyonu bir basın bülteni yayımladı. Bültende Barbaros Şansal'a Erzincan’a hakaretten ceza verildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:

Modacı Barbaros Şansal sosyal medya hesabından paylaştığı “Erzincan leş ve keş yuvası derlerdi inanmamıştım” ifadesi üzerine Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz ve Başkan Yardımcısı Av. Batuhan Altındiş’in açtığı dava sonuçlandı. Şansal'a önce 6 ay hapis cezası verildi, daha sonra ilgili yasa maddeleri uygulanarak cezası indirilerek 3 ay yirmi iki gün hapis cezası istinaf yolu açık olarak karara bağlandı.

Modacı Barbaros Şansal, 30.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından “Erzincan leş ve keş yuvası dedilerdi inanmamıştım.” diyerek tüm Erzincanlılara ve Erzincan da yaşayan insanlara hakarette bulunmuştu.

Bu paylaşımı değerlendiren Erzincan Dernekleri Federasyonu yönetimi; Şüphelinin bu ifadelerinin bütün Erzincanlıları hedef aldığını ve Erzincan’ı aşağıladığını, bu ifadenin düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar vererek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 ay süren yargılamada 01.12.2020 tarihinde yapılan duruşmada dava karara bağlanarak; “sanığın sübut bulan Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Asağılama suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nın 216/2 maddesi gereğince suçun isleniş şekli, sanığın şahsi ve sosyal durumu, sanığın kastı göz önünde bulundurularak takdiren sanığın 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığa atılı suçun basit yargılama usulüne tabi suçlardan olduğu, Anayasa Mahkemesinin 25/06/2020 tarih, 2020/16 esas ve 2020/33 karar sayılı CMK’nın geçici 5/d maddesinin kısmen iptaline ilişkin kararıyla oluşan duruma göre sanığın cezasında CMK 251/3 maddesi uyarınca yüzde 1/4 oranında indirim yapılmak sureti ile sanığın 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına” karar vermiştir.

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Yorumlar

Ulvi

Komik olmayalım.Ne yani düşük kalitesine uygun bir kaç cümle söyledi diye ömür boyumu vereceklerdi!Pesss..
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