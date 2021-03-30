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Medya Barbaros ile ilgili müjdeli haber! Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan başrolde
Medya

Barbaros ile ilgili müjdeli haber! Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan başrolde

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynayacağı Barbaros dizisiyle ilgili müjdeli haber geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 13:17:00 -
Barbaros ile ilgili müjdeli haber! Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan başrolde

Diriliş Ertuğrul performansı ile namı dünyaya yayılan Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer alacağı Barbaros dizisiyle ilgili merakla beklenen haber geldi.

2021 yılının en iddialı projelerinden birisi de TRT1 için hazırlanmakta olan Barbaros dizisi. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatılacağı hikayenin üzerine büyük bir titizlikle yaklaşılıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun savaş sahneleri ile öne çıkan TRT şimdi de Barbaros ile ön plana çıkacak. Barbaros dizisinde de farklı çekim formatları işlenecek.

Projenin çok etkili görselliğinin olması da amaçlanıyor ve hazırlıklara da bu çerçevede uzun sürüyor. Birçok dizi hayranı Barbaros dizisinin heyecanını yaşıyor.

Dizinin başrolünde Engin Altan Düzyatan ile Ulaş Tuna Astepe’nin olacağı söylenmişti. Adel Adeeb isimli yönetmen özel aksiyon ve deniz sahnelerini çekecek.

TV100’den Birsen Altuntaş ES Film’in yapımcılığını üstlendiği Barbaros dizisinden son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Altuntaş sosyal medya hesabında, ‘Merakla beklenen EsFilm'in Barbaros dizisinin prova çekimleri bugün başladı’ dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde adeta kariyerinin zirvesini yaşayan Engin Altan Düzyatan spor salonu çıkışı görüntülenmişti. Ünlü oyuncu Düzyatan, Barbaros dizisi için ağır idman yaptığı dile getirdi.

Ağır bir idman temposu bulunan oyuncunun fit halleri kameralara yansıdı. Dizi öncesi Belçim Bilgin ile "Babamın Kemanı" isimli filmde başrolde yer alan oyuncu, çekimlerin gayet güzel gittiğine değinmişti.

Barbaros, ES Yapım imzalı, yönetmenliğini Taylan Biraderler'in üstlendiği, senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınan, çekimlerine Mart 2021'in son haftalarında başlanacak tarih ve kurgu türündeki Türk dönem dizisidir. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe yer almaktadır. Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı anlatılmaktadır.

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