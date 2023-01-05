Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı: 3.Bölümüyle ekranlara geliyor! İlk defa Sultan Süleyman’ la gizlice buluşacak...

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan, Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı dizisi yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. 7 Ocak Cuma akşamı üçüncü bölümü yayınlanacak olan dizinin yeni bölümü büyük bir merakla ve heyecanla bekleniyor.

Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı, 7 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.

7 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de 3. Bölümü yayınlanacak olan Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı’nda neler olacak:

Hayreddin, Şarlkenin’in sarayına bir elçi gönderileceğini öğrenir. Sultandan aldığı vazifesi için Şarlken’in sarayına sızmak çok iyi bir fırsattır. Bu sebeple Salih Reis ve Kandiyeli Bülbül elçiyi kaçırıp yerine geçerler.

Andrea, casusu Murad’ dan Barbarosun ailesine yakın olmasını tembihler.

Kemankeş Ahmet Paşa, Seyyara’ den çok etkilenir, annesinin itirazlarına rağmen tekrar görüşmeye çalışacaktır.

Hayreddin, Sultan Süleyman’ la gizlice buluşacakken pusuya düşer, bu pusudan kurtulabilecek midir?

Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı 3. Bölüm Fragman Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=vaT3Drf1K2U