Barbar Yunan göçmenleri ölüme itti, Türkiye kurtardı!
Muğla Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk tarafına itilen 2 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Yunanistan'ın göçmenlere yönelik barbarca tutumunu yine Türkiye engelledi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 düzensiz göçmen Türkiye tarafından kurtarıldı.
'Can salı' içinde geri ittiler!
Marmaris ilçesi açıklarında "can salı" içerisinde düzensiz göçmenler tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botları gönderildi.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.