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Dünya Barbar Sırp Türk bayrağını hazmedemedi! Srebrenitsa'ya girmek isteyenlere engel olma çabası
Dünya

Barbar Sırp Türk bayrağını hazmedemedi! Srebrenitsa'ya girmek isteyenlere engel olma çabası

Sırp polisi, Srebrenitsa soykırımının 27. yıldönümünde Potoçari Şehitliği'ne girmek isteyen Türk bayraklı grubu engellemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 17:56:00 - 2022-07-11 18:00:00

 Yeniakit.com.tr 

Srebrenitsa'da 1995 yılında Sırp askerler tarafından yapılan soykırımın 27. yıldönümü hüzünle karşılandı.

Soykırımda katledilen ve kimlikleri tespit edilen 50 vahşet kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Barbarlar Türk bayrağını hazmedemedi!

Barbar Sırp polisi, törenin düzenleneceği alana gitmek isteyen ellerinde Türk bayrağı olan gurubu engellemeye çalıştı. Sıpr polisi ile grup arasında gerginlik yaşandı.

Sırbistan'ın yerel kaynakları, Sırp polisinin müdahalesini "keyfi uygulama" olarak değerlendirdi.

Srebrenitsa soykırımının 27. yıldönümü!
Srebrenitsa soykırımının 27. yıldönümü!

Dünya

Srebrenitsa soykırımının 27. yıldönümü!

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