Barbar ABD ve Sovyet istilasının ardından toparlanma... Afganistan'daki tarihi eserlerin restorasyonuna başlandı

Afganistan İslam Emirliği Kentsel Gelişim ve Arazi Bakanı Mevlevi Hamdullah Numani, Ağa Han Kültür Vakfı Başkanı Ecmel Meywendi ile bir araya geldi ve tarihi eserlerin restorasyonu ile yeniden inşası konularını görüştü.



Görüşmede, Ağa Han Kültür Vakfı Başkanı Meywendi, vakfın Afganistan'da gerçekleştirdiği faaliyetler ve projeler hakkında Bakan Numani'ye bilgi verdi.

Ağa Han Kültür Vakfı'nın Afganistan'daki tarihi eserlerin restorasyonu ve yeniden inşası alanında birçok faaliyet yürüttüğünü belirten Meywendi, henüz tamamlanmamış projelere öncelik vermek ve çalışmaları tamamlamak istediklerini söyledi.

Kentsel Gelişim ve Arazi Bakanı Mevlevi Hamdullah Numani, Ağa Han Kültür Vakfı'na, başta tarihi eserlerin restorasyonu olmak üzere çeşitli alanlardaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Numani, Bakanlığın, Ağa Han Vakfı'nın faaliyetlerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayarak desteklediğini, Vakfın faaliyetleri ve yatırımları için daha iyi bir ortam sağlamaya çalışacaklarını söyledi. (İLKHA)