Barbadoslu Rihanna'dan başörtüsü istismarı!

Oğlunun babası olan Asap Rocky’nin yer aldığı bir festivale giden dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, başörtüsü ile dikkat çekti. Rihanna'nın bu görüntüsü başörtüsü istismarı olarak yorumlandı.

Her giydiği, her söylediği ve her yaptığıyla gündem oluşturmaya çalışan şarkıcı Rihanna'nın son görüntüsü şok etti.

Rihanna’nın festival tarzı ise magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Başörtülü bir halde sevgilisini dinleyen şarkıcı, sevenlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şarkıcının daha önce de başörtülü kombinler denediği biliniyor.

Rihanna aynı zamanda 1,4 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin kendi çabalarıyla en genç zengin milyarder kadını olarak da yer alıyor.



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