Baran: Soyer’e oy veren ülkücü olamaz

Resul Ekrem Şahan Ankara

CHP’nin İzmir’de darbeci-işkenceci Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i aday göstermesine ülkücülerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Soyer’in adaylığına şaşırmadıklarını anlatan Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, şunları dile getirdi: “Diyorlar ki geçmişteki suçların sahibi Tunç Soyer değil, babası Nurettin Soyer’dir. Ama Tunç Soyer vermiş olduğu mülakatta ‘Ben babamla gurur duyuyorum. Babamın yaptığı her şeyin altına imza atarım’ diyor. Dolayısıyla babamın yerinde ben de olsam yaptıklarını yaparım demek istiyor. Tunç Soyer, ne kadar terör örgütü varsa onlara sempatiyle bakan birisi. İYİ Partililer, ‘Milliyetçiyim, ülkücüyüm’ dedikten sonra eğer Tunç Soyer ve zihniyetine oy verecekse kimse kusura bakmasın onların ülkücülükle, milliyetçilikle zerre kadar alakası yoktur. Sadece çıkarları için ülkücülüğü kullanan kişilerdir.”