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Gündem Barajlardaki doluluk oranı belli oldu
Gündem

Barajlardaki doluluk oranı belli oldu

İSKİ, son dönemde artan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 11:39:00 -
Barajlardaki doluluk oranı belli oldu

İstanbul’da geçen yıl aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranı 18 Mart itibariyle yüzde 63.03’e yükseldi.

Barajların doluluk oranları

İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:

- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 77.84

- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 45.27

- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 33.39

- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 62.99

- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41

- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 58.89

- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.21

- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 70.60

- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 73.31

- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 53,62

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