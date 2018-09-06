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Baraj suyu çekilince çok sayıda muska ortaya çıktı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kılıçkaya Barajı'nın suları çekilince çok sayıda muska ortaya çıktı.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:08
Baraj suyu çekilince çok sayıda muska ortaya çıktı

Suşehri ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Barajı'nın suları çekildi. Suların çelikmesi ile birlikte baraj kıyısında çok sayıda muska bulundu.

Suşehri ilçesine akraba ziyareti için gelen Emre Yücel (24) barajdaki suların çekildiği alanda gezerken yerde bir poşet, kenarında ise 2 adet muska gördü. Yücel merak ettiği poşeti kontrol ettiğinde ise poşet içerisinde 8 adet muska ile düğümlenmiş bir ip ve metal bir parçanın olduğunu gördü.

Muskaları gördüğünde şaşırdığını belirten Emre Yücel, "Şarkışla'dan Suşehri ilçesine barajı gezmeye geldim. Burada yürürken bu muskaları buldum. Poşet içine taş koymuşlar ne amaçla koyduklarını bilmiyorum. Su çekilmesi için mi, büyü mü, dikkatimi çekti. Ne olduğunu bilmiyorum şu an elimde 10'a yakın muska var. Ağırlık yapsın diye poşetin içine taş koymuşlar. Sular çekilince karaya vurmuş" dedi. Muskaların içinden ise Arapça yazılar ve bazı çizimler çıktı.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 15:08
  1. sivas
  2. Suşehri
  3. baraj gölü
  4. muska

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