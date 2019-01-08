Baraj seviyesi yükseliyor! Valilikten uyarı geldi

Valilikten yapılan açıklamada, Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesinin son günlerde yaşanan yoğun yağışlar dolayısıyla baraj işletme seviyesinin üzerine çıktığı belirtildi.

Barajdaki suyun tahliyesinde kullanılan Karasu Deresi yatağının geçtiği mahallelerde ikamet eden vatandaşların dikkatli olmalarının istendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahtaköprü Barajı'nda yükselen su seviyesi kontrollü şekilde düşürülmeye başlanmıştır. Barajdaki suyun tahliyesinde kullanılan Karasu Dere yatağının geçtiği mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yüksek debiden kaynaklı herhangi bir can ve mal kaybı yaşamamaları için dere yatağı ve dere yatağına yakın bölgelerden uzak durmaları gerekmektedir."