0553 313 94 23

Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sona erdirildi

Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmalarından altıncı günde de sonuç alınamayınca çalışmalar durduruldu

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:48
Baraj gölünde kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sona erdirildi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölünde, binmek istediği sandalın hareket etmesi üzerine atladığı suda kaybolan Afgan genci arama çalışmaları sona erdirildi.

Almus Baraj Gölü Tilki Deresi mevkisinde kaybolan Abdullah Abdi'yi (24) arama çalışmalarına, AFAD Tokat İl Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Ordu'dan gelen dalgıç polisler katıldı.

Dalgıç polisler ve AFAD'a bağlı dalgıçlar, arama çalışmalarında baraj gölünde dalış yaparak kayıp genci aradı. Jandarma ekipleri de çalışmalara "drone" ile destek verdi.

Çalışmalarda bir sonuca ulaşılamaması üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.

AFAD ekiplerinin zaman zaman göl yüzeyinde arama çalışması yapacağı bildirildi.

Almus Baraj Gölü'nde alabalık üreten firmada çalışan Abdullah Abdi, geçen çarşamba günü, gölde bulunan kafesteki balıklara yem götürmek için binmek istediği sandalın ipi çözülerek hareket etmesi üzerine suya atlamış ve gölde kaybolmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:48
  1. Afgan genc
  2. Almus
  3. Arama
  4. Baraj gölü
  5. Tokat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 milyar avroluk transfer harcaması
    1. 4 milyar avroluk transfer harcaması
    2. Eskişehir daha çok uluslararası..
    3. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    4. İmam Hatip Lisesinde kız öğrencilerle..
    5. Yaşlı şahsın ölümünden jeotermal..
    6. Şanlıurfa’da çevik kuvvet köprülü..
    7. Tarhana cipsi nasıl yapılır? Tarhana..
    8. Terör örgütü PJAK'a katılan çocukları..
    9. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık..
    10. Tarih ve doğa ile iç içe yürüdüler
    11. Bilecik’te anız yangını
    12. CHP'den "işsizlik ve ekonomi"..
    13. 'Saudi Aramco Petrol tesislerinin..
    14. İl Sağlık Müdürlüğünden Ankara Şehir..
    15. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: Bundan..
    16. Dağ bisikleti tutkunları Hakkari'de..
    17. Ergenekon, Balyoz, ÇYDD gibi kumpas..
    18. Pastanenin kasasından bir miktar para..
    19. Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2..
    20. THY yurtdışı aktarmalı uçuş nasıl..
    21. Kadın güreşçiler mindere çıkıyor
    22. Mutfakta engel tanımadılar
    23. Bodrum ve Fethiye’nin büyük..
    24. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mobil..
    25. Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü
    26. Erzincan'daki cinayet davasında karar
    27. Afganistan'da patlama! 5 ölü
    28. Kardeş şehirlerin gençleri Söke’de..
    29. Ordu Valisi Seddar Yavuz:
    30. Motorine 7 kuruş zam
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!