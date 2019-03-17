0553 313 94 23

Banvit 30.5 milyon TL’lik cezayı yargıya taşıyacak

Merkezi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan beyaz et devi Banvit, Rekabet Kurumu tarafından kesilen 30 milyon 518 bin TL’lik cezayı yargıya taşıyacağını açıkladı.

17 Mart 2019 Pazar 22:05
Banvit 30.5 milyon TL’lik cezayı yargıya taşıyacak

Merkezi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan beyaz et devi Banvit, Rekabet Kurumu tarafından kesilen 30 milyon 518 bin TL’lik cezayı yargıya taşıyacağını açıkladı.


Merkezi Bandırma’da bulunan ve 2017 yılında Brezilyalı BRF firmasına satılan Banvit, Türkiye’de tavuk eti üretimi ile ilgili rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Rekabet Kurumu tarafından 30 milyon 518 bin 617 TL idari para cezasına çarptırıldı.


Konu ile ilgili kararın açıklanması ardından Banvit’ten Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ ANONIM ŞIRKETI ("Banvit" veya "Şirket"), Rekabet Kurumu ("RK") tarafından Türkiye’de tavuk eti üretimi ile ilgili rekabet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla şirket hakkında bir soruşturma ("Soruşturma") başlatıldığına, bu soruşturma kapsamında RK tarafından 14 Mart 2019 günü kısa kararın açıklandığına ve Banvit’e toplam 30.518.617,48TL tutarında idari para cezası verildiğine dair hissedarlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu özel durum açıklamasını yapmıştır. Gerekçeli kararın 2019 yılı içinde açıklanması beklenmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, Banvit (bu karar için yargı yolu açık olmakla birlikte) idari para cezasını süresi içinde ödeyecek olması sebebiyle, 2019 yılının ilk çeyreği için söz konusu tutarı kayıtlarına gider olarak yansıtacaktır. Ödemenin, gerekçeli kararın tebliğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde yapılması durumunda yüzde 25 indirim uygulanacak ve indirimden sonraki tutar gider olarak kaydedilecektir. Soruşturmaya konu olan dönemin büyük kısmının, Banvit’in BRF tarafından satın alınmasından önce olduğu dikkate alınmalıdır. Banvit bu karara ilişkin yasal haklarını kullanacak ve yargı yoluna başvuracaktır. Ayrıca, bu açıklamada anılan soruşturma ile ilgili önemli gelişmeleri hissedarları ve kamuoyu ile uygun ve gerekli şekilde paylaşacaktır" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de petrol rafinerisinde yangın çıktı!
    1. ABD'de petrol rafinerisinde yangın..
    2. Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    3. Netanyahu'ya "rakibinin telefonunun..
    4. Bursaspor’dan hakem tepkisi
    5. Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik..
    6. MHP’li gençlerden Cumhur İttifakı’nın..
    7. MFÖ konseri iptal etti!
    8. Yeni Zelandalı kadın camiye gitti:..
    9. Bayern Münih, Mainz engelini rahat geçti
    10. Maçın ardından
    11. Terim: “Geri dönüşlere..
    12. Kurtulmuş’tan spora ve sporculara tam..
    13. Karayazı’da eğitime kar tatili
    14. Bin 400 öğrenci, bedenleriyle..
    15. Rusya ve ABD elçileri Roma’da..
    16. Ekrem İmamoğlu şehitler için Yasin okudu
    17. Sinop’ta sahte para operasyonu
    18. Başkan Kılıç’tan Yeni Zelanda’daki..
    19. Alzheimer hastası soğuktan donarak öldü
    20. Milli güreşçi Soner Demirtaş, dünya..
    21. Amsterdam’da Yeni Zelanda’daki terör..
    22. Recai Kutan'dan sert tepki: İnsanlık..
    23. Basketbol: Toplu sonuç
    24. Bayern Münih’ten Mainz’a yarım düzine..
    25. Bursaspor’da hakem isyanı
    26. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    27. Hollanda'da Yeni Zelandalı kadın..
    28. TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2..
    29. Ereğli’de Pat Pat Kazası: 1 Yaralı
    30. Jandarmadan "Çanakkale Zaferi" videosu
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu