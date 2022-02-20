Bankamatik memuru Tezcan Candan 3.7 milyonu cebe indirdi

İçişleri Bakanlığı Müfettişleri tarafından hazırlanan rapora göre, 6 Mayıs 2014-04 Ekim 2021 arasındaki son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gittiği ortaya çıkan Tezcan Karakuş Candan'ın, göreve başladığı 11 Ağustos 1993'ten bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı, bu sürelerinin toplamının yaklaşık 4,5 yıla karşılık geldiğine dikkat çekildi.

Raporda Candan'ın, Dış İlişkiler Müdürlüğü'nde imza mesai takip çizelgelerinin incelenmesi neticesinde, görev yaptığı 22 Mayıs 2015'ten 23 Eylül 2019'a kadar olan 4 yıl 4 ay içinde 109 tam gün, 217 yarım gün mesaisine geldiğine dair imzasının bulunduğu, buna karşın 23 Eylül 2019'dan bugüne kadar görev yaptığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde bulunan imza takip cetvellerinde hiçbir imzasının bulunmadığına dikkat çekildi.

11 Ağustos 1993'ten bu yana Çankaya Belediyesi'nde çalıştığı kaydedilen Candan'ın belediyeden 11 bin maaş aldığı ifade edildi. 28 yıl 6 aydır belediyede görevde bulunan Tezcan Karakuş Candan'ın bugün aldığı maaş üzerinden belediyeden aldığı maaş hesaplandığında bugüne kadar 3 milyon 762 bin TL aldığı ortaya çıkıyor.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin raporunda; Tezcan Karakuş Candan'ın 2014 yılından itibaren gerek TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevi gerekse Atılım Üniversitesinde ders vermesi nedeniyle görevini ihmal ettiği, her ne kadar Atılım Üniversitesinde ders vermesi için onay alınmış ise de ders saatleri dışında belediyedeki görevi başında olması gerekirken Dış İlişkiler Müdürlüğünde bulunan imza takip cetvellerinde 109 gün tam gün, 217 yarım gün imzası olduğu, buna karşın Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görev yaptığı süre içerisinde imza takip cetvellerinin imzasız olduğu, bu nedenle görevine gelmediği kanaatinin oluştuğuna dikkat çekildi.

Soruşturma izni verilen isimler:

Dış İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğünden sorumlu Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner Dış İlişkiler Eski Müdürleri Ayşe Berrin Aydın ve İbrahim Ethem Torunoğlu (halen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü), Fen İşleri Eski Müdürleri Özkan Bozdoğan ve Mürsel Kaygısız, Kültür ve Sosyal İşler Eski Müdürü Şebnem Erol, Dış İlişkiler Müdürlüğü Üst Sorumlusu Nuri Tunga Köroğlu, Fen İşleri Müdürlüğü Eski Üst Sorumlusu Atilla Kızılarslan, Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Bölümü Eski Sorumlusu Özcan Ergün ve mesaisine gelmeyerek üst amirlerini yanıltan ve haksız kazanç elde eden Tezcan Karakuş Candan.

İşte o ifadeler

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'ne verilen ifadeler şöyle:

Asil: "Hatırlayamadığım sayılarda tutanak tuttum"

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Yasemin Asil: "2012 yılında Şehir Planlama Bölüm Sorumlusu olarak görev yaparken Tezcan Karakuş Candan'ın da bana bağlı olarak çalışmaktaydı.

Onun göreve düzenli gelmemesi üzerine ben muhtelif tarihlerde şimdi hatırlayamadığım sayıda tutanak tuttum ve gereği için tutanakları İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İdari İşler Bürosuna gönderdim. Ondan sonraki süreçte zaten benim birimimden aldılar başka birime görevlendirdiler. Tutulan tutanaklar üzerine ne yapıldığını bilmiyorum.

Benim bildiğim kadarıyla oda başkanlarının eğer memur ise oda başkanı olması veya yönetimde bulunması durumunda mesaiye gelemeyeceği yönünde bir yasal düzenleme yoktur.

Ancak ben odadaki görevi nedeniyle işe gelmemesi gibi bir durumun olmaması gerektiğini de düşünenlerdenim. Zaten belediyemizde Tezcan Karakuş Candan'ın belediye de birtakım aktivitelere katılması yönünde görevlendirmeler yapılarak onun bir yandan da belediye de çalışması sağlanmaya çalışılmıştır. O yüzdendir ki kent konseyinde kendisine bir görev verilmiştir."

Tezcan Candan Karakuş: "Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Olağan Genel Kurulunun verdiği yetkiyle gönüllü olarak yürütmekteyim."

Dış İlişkiler Müdürlüğü'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Medine Sönmez: "Tezcan Karakuş Candan'ı tanımam, ancak zaman zaman rapor ve izin ile ilgili dilekçeleri getirdiği zaman kendisini görürdüm. Dairemizde mesaiye geldiğini ben her zaman görmem, ancak üniversitede görevi olduğu için oraya gittiğini biliyorum. Normal olarak herkes binaya giriş kartını okutup geçer, aynı şekilde çıkışta da yine turnikelere kartını okutur."

Fen İşleri Eski Müdür Vekili Saadettin Şarlayan: "Tezcan Karakuş Candan'ı Fen İşleri Müdürlüğü'nde zaman zaman görürdüm. Ancak kendisi ile bir samimiyetim yoktur. Her gün mesaisine geldiğini söylemem mümkün değildir."

Kent Konseyi Başkanlığı'nda görevli Serpil Demirci: "Kent Konseyi'nde çalışanlar normal orada bulunan imza takip çizelgesine imza atarlar. Şuan ben de kent konseyinde görevliyim. Düzenli olarak imza takip cetveline imzamı atarım. Ama Tezcan Karakuş Candan'ın neden imza atmadığını ben bilmiyorum."

Kent Konseyi Başkanlığında görevli Murat Saçın: "Kendisinin imza takip cetvelini normal olarak imzalaması gerekirdi. İdari mali işler bölümünde görevli arkadaşların bir ihmal söz konusu ise bunu belirtmeleri gerekirdi."

Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar: "Ben Tezcan Karakuş Candan'ın Mimar Odası'na gidip gitmediğine ilişkin bir bilgiye sahip değilim. Kent Konseyi'nde imza takip cetveli vardır, orda çalışan personel düzenli olarak imzasını atar. Bu kapsamda söz konusu Tezcan Karakuş Candan'ın veya herhangi başkaca bir personel için tarafımca mesaiye uymamasının göz ardı edilmesine dair hiçbir müdire veya başkan yardımcısına bir talimatım ya da yönlendirmem olmamıştır."

Kültür Ve Sosyal İşler Müdür Vekili İbrahim Ethem Torunoğlu: "Mimar Odasında çalışma yaptığı sıralarda benden izin alırdı, ancak bu izinler yazılı olmazdı. Hemen hemen her gün Mimarlar Odası'na giderdi. Tezcan Karakuş Candan'ın mesai takibi ile alakalı olarak imza takibi yapıp yapmadığım şeklindeki sorunuza cevabım, gerek Dış İlişkiler Müdürlüğü gerekse Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sırasında Tezcan Karakuş Candan'ın konumu itibariyle böyle bir şeye gerek duymadım. Dolayısıyla imza takip cetvellerinde veya turnikelerde geçişi ile ilgili kayıt olmayabilir. Size göstermiş olduğum imza takip çizelgesinden de görüleceği ve yukarıda arz ettiğim üzere Tezcan Karakuş Candan'ın imza takip cetvellerinde imzası yoktur. Ancak ben bunu takip ediyorum. İmzasının bulunmadığı günlerde Kent Konseyine kesinlikle gelir ve işini yaptıktan sonra ayrılır. Konumu nedeniyle imza alma gereği duyulmamıştır."

Çankaya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Eski Üst Sorumlusu Atilla Kızılarslan: "Tezcan Karakuş Candan bana bağlı yapı şubede görevli idi. Mesai takip cetvellerini bütün memur ve işçi arkadaşlar imzalardı. Tezcan Karakuş Candan'ın da imzalamış olması gerekirdi, kendisiyle düzenli olarak karşılaşmadığım için mesaisine ne şekilde gelip gittiğini şube müdürünün bilmesi gerekir."

Sabah