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Bankamatik dolandırıcılarının tuzağını bozdu!

Aydın'da para çekmek için bir bankamatiğe giden Buğrahan Kılıç, dolandırıcıların kurduğu düzeneği fark edince tuzağa düşmekten son anda kurtuldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:02
Bankamatik dolandırıcılarının tuzağını bozdu!

Kuşadası şehir merkezinde bulunan bir bankamatiğe para çekmek için giden Buğrahan Kılıç, bankamatikten şüphelenilince kart ve para çekme haznesini kontrol etti. Yaptığı kontrollerde para çekme haznesi ve kart haznesinin yerinden çıktığını gören Kılıç, cihaza dolandırıcılar tarafından kopyalama cihazı yerleştirildiğinin farkına vardı.

BANKAYA GELMEDEN YARIM SAAT ÖNCE KOYULMUŞ

Vakit kaybetmeden emniyet güçlerini ve banka yetkililerini arayarak bankamatik önünde gelmelerini bekleyen Buğrahan Kılıç, olay yerine gelen emniyet yetkililerini durumu anlatarak dolandırıcıların kart kopyalama için kurduğu düzeneği teslim etti. İfadesi alınmak üzere emniyete çağrılan Kılıç’a banka ve emniyet yetkilileri dikkatinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Banka yetkilileri ve polis tarafından bankamatik üzerinde yapılan incelemede, düzeneğin Buğrahan Kılıç bankaya gelmeden yarım saat önce kurulduğu tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, düzeneği bankamatiğe kuran dolandırıcıların eşkalini belirleyerek peşlerine düştü.

"FARK ETMESEM TUZAĞA DÜŞECEKTİM"

Dolandırıcıların tuzağına bozan dikkatli vatandaş Buğrahan Kılıç, “Hafta sonu tatili için ailem ile birlikte Söke’den Kuşadası’nda geldik. Yoldan geçerken bankamatikten para çekmek için durdum. Kartımı bankamatiğe sokmaya çalışırken bir şeylerin ters gittiğini, kartın zorlandığını hissettim. Kart hanesine elimle kontrol ederken elimde kaldı. Önce kırıldı sandım ama içinde bir düzenek fark ettim. Daha sonra para çekme bilmesinde de farklılık vardı. Orayı da elimle kontrol ettim ve orası biraz zorlayınca yerinden çıktı. İçerisinde kopyalama düzeneği kuruluydu. Hemen banka yetkililerini ve polisi aradım. Allahtan ne ben ne de başka kimse mağdur olmadan fark etmişim. Yoksa çok kişinin canı yanabilirdi" dedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:02
  1. aydın
  2. bankamatik
  3. dolandırıclık

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