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Ekonomi Bankalarla ilgili iddialara Bakan Nebati'den sert tepki
Ekonomi

Bankalarla ilgili iddialara Bakan Nebati'den sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-05-25 01:11:00 -
Bankalarla ilgili iddialara Bakan Nebati'den sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankalara yönelik ortalığa atılan iddialara sert tepki gösterdi.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Biz gecelik faizlerin yüzde 7500’leri bulduğu, batık banka krizleri nedeniyle insanların hayatlarının bittiği bir enkazı devraldık. 21 yılda kurduğumuz güçlü ekonomik altyapı ve bankacılık sistemi sayesinde nice badirelerden güçlenerek çıktık.

2008 Küresel Finansal Krizinde dünyada birçok büyük banka batarken bizim ekonomimiz ve bankacılık sektörümüz yoluna güçlü adımlarla devam etti. Korona salgını nedeniyle gelişmiş ülkeleri dahi sarsan ekonomik krize rağmen biz bankacılık sektörümüzün katkısıyla büyümemizi sürdürdük ve istihdamdaki kaybı hızlıca telafi ettik. En son yaşadığımız asrın felaketi deprem dahil bütün kritik süreçleri göğüsleyen, elini taşın altına koyan bankacılık sektörümüz bu süreçlerde gücünü tartışmasız şekilde ortaya koydu. Yakın dönemde Amerika’da ve Avrupa’da banka iflaslarına rağmen Türkiye’deki bankacılık sektörünün en ufak bir sarsıntı dahi yaşamaması sektörümüzün gücünü taçlandırdığını gösterdi.

Ekonomimizin ve bankacılık sektörümüzün tarihe geçen büyük başarıları aşikârken, birilerinin ortada bir kriz varmışcasına yaygara koparması ve Türkiye’yi aşağı çekmeye çalışması nasıl hastalıklı bir ruh halidir? Bu nasıl habis bir zihniyettir ki büyüme, istihdam, ihracat gibi güçlü makro ekonomik verileri ve bankalarımızın bugüne kadar gösterdiği yüksek performansı hiç dikkate almayıp ne idiği belirsiz afaki faraziyelerle felaket tellallığı üzerinden oy devşirmeye çalışmaktadır. Yapılan apaçık yalancılıktır, iftiradır, millet düşmanlığıdır.

Kendi ülkelerine mülteci olanlar, bu millete yukarıdan bakanlar, hesap kitap bilmeyen zavallılar kaç yıldır ekonomi duvara çarpıyor diye çığırtkanlık yapıp duruyorlar. Onlar sürekli rezil olmaya bir türlü doyamadılar ancak biz onlar adına sürekli utanmaktan bıktık.


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