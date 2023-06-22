Bankalarda parmak izi kimlik doğrulama dönemi

2023-2024 yıllarında finans sektöründe KEC kullanımının hızla yaygınlaşması bekleniyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında kullanılmaya başlanan uygulama, kısa bir süre içinde sektörün öncü özel bankalarında da devam edecek.



EGA tarafından üretilen Türkiye'nin ilk onaylı mobil kimlik doğrulama cihazı biOnay, çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulamasını sağlayarak bankalarda sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesini sağlıyor. Uygulama sayesinde şube içi sahte kimlik tespiti ile başkası adına işlem yapmaya çalışan dublör veya kart sahibine benzer akrabaların tespiti yapılabiliyor. Saha satış temsilcilerinin müşteri ziyaretleriyle şube dışında kimlik tespiti yapabilmeleri ve yeni müşteri edinebilme imkanları da uygulamanın diğer avantajları arasında yer alıyor.

KEC ile e-imza edinme işlemi birkaç dakikada bitiyor

Bundan böyle, bankalarda ıslak imza gerektiren ve kağıt üzerinde gerçekleşen işlemler, yasal geçerli elektronik imza ile gerçekleştirilebilecek. Bunun için BTK'nın yaptığı düzenlemeler sayesinde şubeye gelen veya saha ziyaretiyle erişilen müşterilerin çipli kimlik kartlarına KEC ile dakikalar içerisinde elektronik imza yüklenebiliyor. Normaldeki e-imza edinme süreçleri günler hatta haftalar sürerken, KEC ile e-imza edinme işleminin birkaç dakikaya indirilmesi sayesinde, günlük geçerli ve maliyeti oldukça makul e-imzalar artık mümkün hale geliyor.

Süreç hem kısalıyor hem dijitalleşiyor

Müşterinin kimlik kartına ücretsiz yüklenen günlük e-imzalar ile bankacılık sözleşmeleri imzalanabiliyor. Banka şubelerinde müşteriler tarafından ıslak imza atılan dekontlar, adres veya telefon değişiklik bildirim formları, bireysel kredi sözleşmeleri için ıslak imza yerine e-imza kullanımı sayesinde hem kağıt israfı hem fiziksel arşiv maliyetleri hem de operasyonel süreçler ortadan kalkıyor.

Bankalar güçlü kimlik doğrulama ve günlük e-imza kullanımıyla fark oluşturuyor

Konuyla ilgili açıklama yapan EGA iştiraki olan biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Bankalarda yeni dönemle birlikte vatandaşımızı pek çok avantaj bekliyor. E-imzalı dokümanların ispat gücü ıslak imzaya göre çok daha hızlı ve güvenli olduğu için ‘bu imza bana ait değil, krediyi ben çekmedim' gibi olası inkarlar nedeniyle icra mahkeme süreçleri gereksiz ve haksız bir şekilde uzatılamıyor. Bankalar güçlü kimlik doğrulama ve günlük e-imza kullanımıyla BDDK ve MASAK düzenlemelerine uyum açısından da güvenlik açısından da müşteri memnuniyeti açısından da fark yaratıyor” dedi.

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