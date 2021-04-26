Bankalar çalışacak mı? Türkiye’de tam kapanma dönemi başlıyor. Milyonlarca kişi bankaların bu dönemde açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bankalar kapalı mı olacak?

Bankalar tam kapanmada kapalı mı olacak? Bankalar çalışacak mı?

Bankaların tam kapanma sırasında açık olup olmayacağı henüz açıklanmadı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamayla detaylar belli olacak. Ancak bankaların açık olmaması bekleniyor.

Kısmi kapanma genelgesinde muaf olanlar şöyle sıralanmıştı:

TBMM üyeleri ve çalışanları,

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil)

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için geçerli kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/ilçe salgın denetim merkezleri, göç idaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transitgeçişler dahil) lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları vb...