Bankalar için korkunç iflas senaryosu!

Nomura analisti Hertrich, ABD bankaları için endişeli olduğunu belirterek, iflas eden banka sayısının 50'ye çıkabileceğini ifade etti.

Japonya merkezli finansal holding şirketi Nomura'nın analisti Greg Hertrich, yaklaşık 50 ABD'li kredi kuruluşunun yüksek faiz oranları ve operasyonel sorunların baskısı altında önümüzdeki yıllarda iflas edebileceğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl üç ABD bankasının (Silicon Valley, Signature ve First Republic) iflası, bölgesel kredi kuruluşlarının mali sağlığı konusunda endişelere yol açmıştı.

ABD'de faiz oranlarının bu yıl düşmesi halinde, bankaların paralarını hesaplarda tutmak için müşterilere daha yüksek oranlar ödemesi gerekeceğinden, daha küçük kurumların kârları azalabilir.

Nomura'nın ABD mevduat stratejileri başkanı olan Hertrich, "Bu mevduatlar pahalı ve faizler düşmeye başladığında bu fonlamanın daha küçük bir kurumda kalıp kalmayacağı konusunda bir endişe var" dedi.

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Hertrich, bir zaman dilimi belirtmeksizin, düşen oranların banka iflaslarına yol açan çıkışları

tetikleyebileceğini söyledi.