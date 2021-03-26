Bankalar hesap işletim ücreti alıyor mu? Banka hesap işletim ücreti ne kadar 2021?

Hesap işletim ücreti kaldırıldı mı? Bankalarda hesabı olan vatandaşlar bankaların aldığı hesap işletim ücretinden dert yanıyordu. Bankaların müşterilerinden türlü bahanelerle ve çeşitli masraflar adı altında vatandaşlardan para koparmaya çalışmakta. Müşteriler ile bankalar arasında tartışma konusu olan 'hesap işletim ücretinin alınıp alınmamasına ilişkin Danıştay 10. Dairesi'nde önemli bir karar çıktı. Peki bankalar hesap işletim ücreti alacak mı? Hesap işletim ücreti kaldırıldı mı? İşte detaylar.

Bankaların aldığı ve zaman zaman tartışma konusu olan ‘hesap işletim ücreti’ ile ilgili kritik bir karar Danıştay 10. Dairesi’nde görülen davada çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) karşı açılan davada, yönetmeliğe dayalı olarak alınan bazı ücretlerin haksız alındığı öne sürüldü. Davanın dayanağını, tüketiciden alınan ‘hesap işletim ücreti’, ‘nakit avans ücreti’ gibi birtakım ücretlerin herhangi bir gidere dayanmadığı iddiası oluşturdu. Dava dilekçesinde, söz konusu ücretin alınması için herhangi bir gider belgesinin de tüketiciye sunulmadığı belirtilerek “Bu durum, tüketici için sürpriz bir maliyet oluyor” denildi.

Tarafların delil ve savunmalarını alan Daire kararını verdi. Daha önce davaya ilişkin tedbir kararı veren Daire, aynı konuya ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bozma kararı verdiğine işaret ederek, “Hesap işletim ücretinin alınmasında hukuka aykırılık görülmemiştir” yönünde karar verdi.

Banka hesap işletim ücreti 2021

QNB Finansbank Hesap İşletim Tutarı: 150 lira (3 ayda bir 38,25 lira)

Yapı kredi Hesap İşletim Tutarı: 129 lira (yılda iki kez 64,50 lira)

İş Bankası Hesap İşletim Tutarı: 108 lira (yılda iki kez 54 lira)

ING bank Hesap İşletim Tutarı: 128,40 lira (aylık 10,70 lira)

Akbank Hesap İşletim Tutarı: 132,60 lira (yılda iki kez 66,30 lira)

Hsbc Hesap İşletim Tutarı: 128,40 lira (aylık 10,70 lira)

Ziraat Bankası Hesap İşletim Tutarı: 80 lira (3 ayda bir 20 lira)

Halkbank Hesap İşletim Tutarı: 78 lira (aylık 6,50 lira)

Vakıfbank Hesap İşletim Tutarı: 96 lira (aylık 8 lira)

Denizbank Hesap İşletim Tutarı: 138,96 lira (aylık 11,58 lira)

Teb Hesap İşletim Tutarı: 116 lira (3 ayda bir 29 lira)

Abank Hesap İşletim Tutarı: 82,36 lira (3 ayda bir 20,59)

Alabaraka Türk Hesap İşletim Tutarı: 132,90 lira (6 ayda bir 66,30)