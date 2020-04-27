Bankalar açık mı? | Banka çalışma saatleri
Bankalar saat kaçta açılıyor? Koronavirüs salgını nedeniyle bankalar bazı şubelerinde hizmet vermiyor. Ayrıca bankalar çalışma saatlerini de revize etti. Banka işleri için dışarı çıkmak durumunda olan vatandaşlar “Bankalar hangi günler açık?” , “Bugün bankalar açık mı?” , “Banka çalışma saatleri” , “Bankalar kaça kadar açık?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, banka çalışma saatleri.
Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok alanda kısıtlamaya gidildi. Bankalar bazı şubelerinde hizmet vermemeye başladı. Bankacılar vatandaşların tüm işlemlerini telefon ve mobil üzerinden yapabileceğini belirtiyor. Türkiye Bankalar Birliği bankaların mesai saatlerini 12.00-17.00 arası olarak belirlemesi yönünde bir tavsiyede bulundu. Ancak her banka bu tavsiyeye uymuyor. Vatandaşlar da hangi bankaların hangi saatler arasında açık olduğunu merak ediyor. İşte, detaylar.
Bankalar açık mı? | Banka çalışma saatleri
Halkbank çalışma saatleri 09:00-17:00
Ziraat Bankası çalışma saatleri 09:00-17:00
Vakıfbank çalışma saatleri 09:00-17:00
Şekerbank çalışma saatleri 12:00 - 17:00
İş Bankası çalışma saatleri 12:00 - 17:00
Akbank çalışma saatleri 12:00 - 17:00