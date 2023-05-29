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Ekonomi Altın ve para piyasalarında son durum: Altını, doları olanlar dikkat, yeni tahminler geldi! İşte güncel dolar, altın fiyatları
Ekonomi

Altın ve para piyasalarında son durum: Altını, doları olanlar dikkat, yeni tahminler geldi! İşte güncel dolar, altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-05-29 06:53:00 - 2023-05-29 07:04:29
Altın ve para piyasalarında son durum: Altını, doları olanlar dikkat, yeni tahminler geldi! İşte güncel dolar, altın fiyatları

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama geldi. Memiş, altın, dolar, euro ve borsalara ilişkin çarpıcı yeni tahminleri paylaştı, seçimin piyasaları etkileyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçildi. Altını, doları, eurosu olanlar merak ediyor altında, dolarda, eruroda son durum ne? Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 29 Mayıs Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar ve İslam Memiş'ten piyasalarla ilgili flaş açıklama

 Piyasa uzmanları arasında öne çıkan isimlerden biri olan İslam Memiş, altın ve dolar için son durumu değerlendirdi. Seçim sonrasında altında ve dolarda yaşanabilecek gelişmelere dair konuşan Memiş, konu ile ilgili tahminlerini paylaştı. 2. turda oyların yüzde 52,14'ünü alan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerin sonuçlanması sonrası tüm gözler şimdi piyasalara çevrildi. Sonuçların açıklanması sonrası İslam Memiş'ten altın ve dolar için ilk yorum geldi. 29 Mayıs 2023 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları hem vatandaşlar tarafından hem de yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 'gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını araştırmaya devam ederken cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son durum haberimizde....

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminden Recep Tayyip Erdoğan’ın galip çıkmasıyla, hükümetin önümüzdeki dönemde izleyeceği ekonomi politikasının ana hatları netleşmeye başladı. Önümüzdeki dönemde büyümeden taviz vermeden enflasyonda düşüş için çaba gösterilecek. Düşük faiz ve ihracatı artırma politikası devam edecek. Enflasyona karşı ücretlilerin korunması adına asgari ücrete ara zam, refah payı artışları gündemde. Yerli doğal gaz ve nükleer enerji ile dış açığa karşı önlem alınırken, deprem konutları, inşaat sektörünü hareketlendirecek.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi artırılacak, altın üretimi 2 katına çıkarılacak
 
AK Parti’nin ekonomi yol haritasına göre, 2028’de yıllık ihracat hedefi 400 milyar
dolar olarak belirlendi. Ekonomide büyümeyi hedef alan programda, finansmana ulaşımı kolaylaştıran adımlar devam edecek. Enflasyonda 2023 için yüzde 22.3’te, 2024 için yüzde 8.8 hedefleri konuldu. Ancak, enflasyonla mücadele pahasına büyümeden vazgeçilmeyecek. Enerjide ise Akkuyu Nükleer Santrali devreye alınarak enerji kaynaklı açık kapatılmaya çalışılacak. Karadeniz’deki doğal gaz keşfi artırılacak, altın üretimi 2 katına çıkarılacak.
Seçimde ikinci tur yaşanırken, gözler para ve altın piyasasına çevrilmiş durumda. Pek çok vatandaş, seçim sonrasında dolar ve altın fiyatlarında nasıl bir değişim olacağını merak ediyor. Bu konuda uzman olan İslam Memiş de dolar ve altına dair ön görülerini kamuoyu ile paylaştı. Seçim sonrasında gerek altında gerekse de dolarda önemli değişikliklerin yaşanabileceğinin altını çizen Memiş, 28 Mayıs sonrasında tablonun daha da netleşeceğine dikkat çekti.
 
Türkiye'de seçim heyecanı yaşandı. Gözler şimdi de piyasalara çevrildi. Pazartesi günü neler yaşanabileceğini İslam Memiş attığı tweet'lerle açıkladı. İşte detaylar...

İslam Memiş gibi düşünen pek çok uzman ve analist de altının yükselmesi ile ilgili görüşlerini dile getiriyorlar. Bir süredir görece düşük seyreden altın fiyatları, önümüzdeki günlerde yeniden yükselişe geçebilir.
 
Döviz borcu olan, döviz ile ticaret yapan, düğün yapacak, altın borcu olanlar... Fırsatlar şimşek gibidir, gelir ve geçer."


Bir yandan altın bir yandan dolar için bir artış beklenirken, öte yandan da borsadaki düşüş de epey dikkat çekici oldu.
29 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Mayıs 2023 Döviz Kuru...
 
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,92 (Alış) - 19,97 (Satış)

EURO: 21,37 (Alış) - 21,38 (Satış)

STERLİN: 24,58 (Alış) - 24,70 (Satış)

1 DOLAR = 19,97 TL

29 Mayıs Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.248,57

Gram altın satış: 1.249,93

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.250,00

Çeyrek altın satış: 2.343,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.487,00

Yarım altın satış: 4.715,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.988,00

Tam altın satış: 9.402,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.260,00

Cumhuriyet altını satış: 9.400,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.223,00

Ata altın satış: 9.714,00

DOLARDA SON DURUM NEDİR?
 
2. tur öncesi dalgalı bir seyir izleyen dolar,  Şu an ise dolar 20 lira 1 kuruş değerindedir.
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