Bankada altını olanlar dikkat! Haluk Özdil 'Büyük bir rezalete sürüklendik' diyerek uyardı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, FED'in faiz kararı sonrası yeniden yükselişe geçen altınla ilgili konuştu.

Haluk Özdil, banka mevduatlarında bulunan altınların bir karşılığının olmadığını ifade ederek fiziki altın mesajı verdi.

Özdil yaptığı açıklamada, "Altının ons fiyatı dün akşam 2 bin dolara kadar dayandı. Türkiye'deki gram altın bundan haliyle nemalandı. Altını yapay olarak tutmaya çalışan FED artık patladı. İflaslar devam ediyor. ABD'de resesyon devam ediyor. Birçok firma battı. İçinden çıkılmaz bir dünya insanlığa maalesef dayatıldı. Altın kendi sağlam duruşunu tutmaya devam ediyor. Reel altın üzerinden şu an her şey yürümüş olsaydı. Ons altın 3 bin lirayı, gram altın ise 5 bin lirayı geçmişti. Bankalardaki altın mevduat hesapları ile altının fiyatı baskılanıyor. Bu FED'in buluşu. Reel olmayan altın üzerinden sistemi yürütmeyi sürdürüyorlar. Bugün devletler Amerikan altın bankalarındaki altınlarını istese alabilecekler mi? Oradaki altınların akıbeti meçhul. Bu altınlar 12 ailenin gizli kasalarında mı duruyor? Dünya bir rezaletin içine sürüklendi. Bunun sonunda görünen şu, büyük bir savaş çıkmadıkça düzelmeyecek" dedi.

Haziran ayını işaret etmişti

Haluk Özdil, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Elinizdeki nakit, reel altını tutun. Sakın satmayın. Haziran'a doğru aldığınız fiyatın daha fazlasına satacaksınız. FED artık faiz artırımına gitmeyecek. Sabit tutma kararı alacak. Bu da enflasyonun artmasına sebep olacak" demişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO