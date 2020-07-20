Bankacılık ve Finansman taban puanları başarı sıralaması 2020

Bankacılık ve Finans Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

YÖK ATLAS BANKACILIK VE FİNANS SIRALAMALAR İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YÖK Atlas tercih robotu ile Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Hukuk, Psikoloji, Hemşirelik gibi birçok merak edilen bölümlerin puan bilgilerine ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas üzerinden adaylar tercih etmek istedikleri bölümlerin ve üniversitelerin geçmiş yıllardaki istatistiklerini görebiliyor ve böylece puanları ile başarı sıralamalarına en uygun tercihleri yapabiliyor.

Bankacılık ve Finans (Fakülte) (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri

YKS 2020 tercihleri ne zaman başlayacak?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih dönemi başlayacak.

Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.