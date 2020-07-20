Bankacılık taban puanları 2020 başarı sıralaması YKS 2020 sınavının ardından merak ediliyor. Bankacılık Taban Puanları 2020 ve Bankacılık Başarı Sıralamaları 2020. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 Bankacılık taban puanları, Başarı Sıralaması, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...

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YÖK ATLAS TÜM BANKACILIK BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi. Adaylara adeta dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihler ile ilgili tablolara erişim imkanı sağlayan modüllere bugünden itibaren http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

Bankacılık (Yüksekokul) (EA) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri