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Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı 3 trilyon 649,2 milyar lira, kredi hacmi de 3 trilyon 496,4 milyar lira oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:42:22 -
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 3,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 649,2 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 18 Aralık ile biten haftada 3 milyar 807 milyon 822 bin lira azalarak 3 trilyon 652 milyar 987 milyon 281 bin liradan, 3 trilyon 649 milyar 179 milyon 459 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,36 azalışla 1 trilyon 550 milyar 384 milyon 70 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,25 azalarak 1 trilyon 969 milyar 382 milyon 15 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 654 milyon dolar artarak 261 milyar 742 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 234 milyar 102 milyon dolar olurken, bunun 147 milyar 602 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 86 milyar 500 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.


- Taksitli ticari krediler azaldı


Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,29 azalarak 637 milyar 524 milyon 254 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,47 azalışla 557 milyar 272 milyon 230 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,01 azalışla 192 milyar 911 milyon 151 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 253 milyar 339 milyon 75 bin lirası konut, 7 milyar 594 milyon 479 bin lirası taşıt ve 376 milyar 590 milyon 700 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Aralık ile biten haftada 22 milyar 123 milyon 546 bin lira azalarak 3 trilyon 496 milyar 372 milyon 478 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,51 artış gösterdi.

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