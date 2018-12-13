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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 7 Aralık itibarıyla 2 trilyon 466 milyar lira oldu - Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 142 milyar liraya çıktı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:30
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 614 milyon lira artarak 2 trilyon 465 milyar 614 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Aralık ile biten haftada 13 milyar 614 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 452 milyar liradan 2 trilyon 465 milyar 614 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 73 milyar 560 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 243 milyar 657 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 29 milyar 746 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,4 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 141 milyar 963 milyon liraya yükseldi.


- Tüketici kredileri azaldı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Aralık ile biten haftada 1 milyar 580 milyon lira azalarak 402 milyar 106 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 190 milyar 519 milyon lirası konut, 6 milyar 432 milyon lirası taşıt ve 205 milyar 155 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 416 milyon lira azalarak 355 milyar 579 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,29 azalışla 101 milyar 677 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 838 milyon lirası taksitli, 58 milyar 838 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 7 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,5 artarak 30 milyar 92 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise 868 milyon liralık artışla 501 milyar 457 milyon liradan 502 milyar 325 milyon liraya çıktı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:30
  1. Bankacılık sektörünün kredi hacmi
  2. BDDK

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