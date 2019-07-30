Bankacılık sektörünün ilk yarı net karı 24 milyar 776 milyon lira

Türk bankacılık sektörünün net karı ilk 6 ayda 24 milyar 776 milyon lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Haziran ayına ilişkin Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergeleri raporu yayımlandı. Buna göre; Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 233 milyar 955 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sektörün aktif toplamı 2018 yılsonuna göre 366 milyar 529 milyon TL (yüzde 9,5) artarken, Haziran 2019 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 539 milyar 782 milyon TL, menkul değerler 586 milyon 107 milyon TL oldu. 2018 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 9,5, krediler toplamı yüzde 6,1, menkul değerler toplamı ise yüzde 22,7, oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,36 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2018 yılsonuna göre yüzde 11,6 artışla 2 trilyon 272 milyar 575 milyon TL oldu.

2018 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 6,5 artışla 449 milyar 428 milyon TL olurken, Haziran 2019 döneminde sektörün dönem net kârı 24 milyar 776 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,73 seviyesinde bulundu.

İl bazında Türk bankacılık sektörü

Haziran sonu itibarıyla kurumun veritabanındaki verilere göre; 2019-6 döneminde Türk bankacılık sektörünün; toplam 2 trilyon 538 milyar 264 milyon 269 bin TL tutarındaki kredilerin 1 trilyon 5 milyar 317 milyon 582 bin TL’si İstanbul, 351 milyar 360 milyon 598 bin TL’si Ankara ve 124 milyar 230 milyon 698 bin TL’si İzmir yerleşiklerine kullandırıldı.

Toplam 2 trilyon 272 milyar 485 milyon 145 bin TL tutarındaki mevduatın 991 milyar 24 milyon 291 bin TL’si İstanbul, 279 milyar 733 milyon 190 bin TL’si Ankara ve 120 milyar 303 milyon 979 bin TL’si İzmir yerleşiklerine ait oldu.

Toplam 110 milyar 532 milyon 244 bin TL tutarındaki bireysel kredi kartından alacakların 33 milyar 516 milyon 321 bin TL’si İstanbul, 10 milyar 396 milyon 868 bin TL’si Ankara ve 7 milyar 179 milyon 933 bin TL’si İzmir yerleşiklerine ait oldu.

Toplam 180 milyar 746 milyon 654 bin TL tutarındaki konut kredilerinin 54 milyar 519 milyon 621 bin TL’si İstanbul, 21 milyar 70 milyon 522 bin TL’si Ankara ve 13 milyar 568 milyon 254 bin TL’si İzmir yerleşiklerine aittir.