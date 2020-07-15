Bankacılık sektörü FETÖ’nün hain darbe girişiminden güçlü çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, ülkeye, millete ve istikrara karşı yapılan 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin, finansal sistemin sağlamlığı ve ekonomik temellerin güçlü olduğu gerçeğini değiştiremediğini söyledi. Akben, “Menfur girişim, Türk bankacılık sektörünün dayanaklılığı ve sahip olduğu dirayetinin gücünü kanıtladığı, uluslararası finans ders kitaplarına örnek vaka olarak geçebilecek bir stres testi olarak görülmektedir” dedi.

Ne gerekiyorsa yaptık

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Aydın da “Olayın sıcak saatlerinde müşterilerimizin tüm taleplerini karşılamak için gerekli koordinasyonu sağladık ve aksiyonu aldık. Ekonomimiz için en doğru olanı yapmanın sorumluluğu içinde olduk” açıklamasında bulundu. Aydın, “Bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, piyasaların olağan şekilde çalışması için ne gerekiyorsa yaptık. Sektörümüz elinden gelen tüm imkanları ülkemiz ve milletimizin hizmetine sunmaya devam etti” diye konuştu.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Metin Özdemir ise “Stratejik ve jeopolitik konumu ile yükselen bir güç olan Türkiye, darbe girişiminin etkilerini çok kısa bir sürede atlatarak hızlı toparlanma sürecini yaşadı” değerlendirmesinde bulundu. Özdemir, darbe sürecinde tüm kadrolarıyla birlikte tek yürek olarak krize karşı aldıkları önlemleri hızlıca hayata geçirmeye başladıklarını dile getirdi.