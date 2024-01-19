Banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi! Herkesi şaşırtan anları gündemde yerini aldı
Yozgat'ta inşaat elemanı olan Soner Keskin, sosyal medyanın gündeminde yer aldı: Banka kirlenmesin diye banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkardıktan sonra girdi.
Kent merkezinde özel bir bankanın şubesine gelen Keskin, çamurlu ayakkabılarını kapı önüne bırakarak içeri girdi.
İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Keskin gazetecilere, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek, başka insanlara zahmet vermemek için ayakkabılarını çıkardığını söyledi.
Banka şubesinin ATM'sinden para çekerken şube kapısındaki ayakkabıyı gören Hüseyin Balören de "Anlayışlı bir insanmış, bankayı kirletmemek için çamurlu ayakkabısını çıkararak içeri girmiş, bu arkadaşımıza teşekkür etmek lazım." diye konuştu.
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