Banka promosyonları 2022 ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli maaşı promosyonları kamu ve özel bankalar tarafından her yıl emekli aylıklarını alan milyonlarca emekliye vermekte. Emeli maaşların kendi bankalarına çekmek isteyen bankalar promosyon yarışına girmekte. İlk defa emekli olan ya da emeki olacaklar banka promosyon ücretleri en fazla hangi banka veriyor? sorusunun cevabını araştırmakta. Kamu bankaları ile özel bankalar emeklileri kapmanın derdine düşerken, emekliye yüksek promosyon vermek suretiyle emekli maaşını belirli bir süreyle kapmanın peşinide. Peki emekli maaşı promosyonu ne kadar, hangi banka promosyon verecek? Emekli maaşlarına promosyon güncellemesi hakkında ayrıntılı bilgiler.

Banka promosyonlar ne kadar?

Emekliye ne kadar banka promosyonu veriliyor? Maaşı bi 500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2 bin 500 lira arasında olana 625 lira, 2 bin 500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Ancak bunlar taban tutarlar. Yani özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. Ayrıca, emekliler 3 yıllık süreyi beklemeden yüksek promosyondan yararlanabiliyor. Bunun için emeklinin emekli maaşının yattığı bankayı değiştirmesi yeterli. Faizli bankalardan emekli maaşı çekmek istemeyen vatandaşlar katılım bankalarının emekli promosyon ücretlerini merak ediyor.

Emekli maaşı nasıl taşınır?

Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Bildirim, bankaların şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

Kuveyt Türk emekli promosyonu ne kadar?

Kuveyt Türk, emekli maaşını Kuveyt Türk’e taşıyan müşterilerine birçok avantaj sunuyor. Müşteriler, katılım finans prensiplerine uygun olarak 1.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanırken, ortak ATM’lerden ayda 2 kez masrafsız para çekebiliyor. Ayrıca müşteriler sağlık ve eğitim harcamalarında vade farksız beş taksit imkânı sunan Sağlam Kartları ile yılsonuna kadar yapacakları ilk 100 TL ve üzeri market alışverişlerinde 20 TL Altın Puan kazanıyor.

Vakıf Katılım emekli promosyonu ne kadar?

Vakıf Katılım ne kadar promosyon ödemesi alırım?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Türkiye Finans emekli maaş promosyon ücreti ne kadar?

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 3 yıl boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 500 TL,

1.500 TL ile 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,

2.500 TL ve daha fazla olanlara 750 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.​