Banka FAST işlemlerinde herkes aman dikkat etsin: yeni yıl öncesi bankada tamamen değiştirildi! İşte belli oldu

Milyonları derinden endişelendiren bir kararın alındığı bilgisi paylaşıldı. Merkez Bankası'nın kararına ilişkin açıklama yayımlandı. Bunun sonucunda bankalar arasında hızlı para transferine olanak sağlayan FAST işlemlerinin limiti artırıldı.

FAST işlemlerinin üst limitinin artırıldığı açıklandı. FAST (Anında ve Sürekli Transfer) sisteminde limit arttırılarak dilediğiniz zaman para yatırmanıza olanak sağlanmıştır. Alınan karara göre işlem başına üst ödeme limiti bugünden itibaren 50.000 TL'ye çıkarıldı. Dolayısıyla 50.000 liraya kadar bakiyeler EFT yoluyla dilediğiniz kişi ve kuruma 7 gün 24 saat, dilediğiniz zaman yapılabilmektedir.

FAST-TR QR kodları ile dinamik olarak doğrulanan üye işyeri ödemeleri ile tek seferde 100.000 TL'ye kadar işlem gerçekleştirilebilmektedir.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yayımlanan bilgilerde şu ifadeler yer alıyor:

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“FAST sisteminde her işleme uygulanan üst limit bulunmaktadır. Sistem, 8 Ocak 2021 tarihinde 50 TL üst ödeme limiti ile hayata geçirilmiş ve 21 Aralık 2023 tarihinden itibaren kademeli olarak 50.000 TL'ye yükseltilmiştir. FAST-TR QR kodunu kullanan işyerlerine yönelik dinamik doğrulama ödeme yöntemi kapsamında tek seferde 100.000 TL'ye kadar işlem yapılabilmektedir.