Banka çalışma saatleri | Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanacak?
Güncel banka çalışma saatleri | Koronavirüs salgınında vakaların azalması için tam kapanma dönemine karar verildi. Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Vatandaşlar bu dönemde bankaların açık olup olmayacağını merak ediyor. Bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta açılıp saat kaçta kapanacak?
Tam kapanma sürecinde bankalar belirli saatlerde, sınırlı sayıda personelle hizmet vermeye devam edecek. Kısıtlama boyunca bankaların hizmet vereceği saatlerde sınırlı olacak. Peki, bankalar kaçta açılıp kaçta kapanacak?
Banka çalışma saatleri | Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanacak?
Tam kapanma süresince bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. Şubeler mesai saatlerinde sınırlı sayıda müşteri kabul edecek. Vatandaşlar bankacılık işlemlerini online olarak sürdürebilecek. Öte yandan fast sayesinde hafta sonları da eft işlemleri gerçekleştirilebilecek.