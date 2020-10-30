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Ekonomi Bangladeş'ten Türk firmalara "helikopter gemisi" daveti
Ekonomi

Bangladeş'ten Türk firmalara "helikopter gemisi" daveti

Sanal ortamda gerçekleştirilen Defence Port Turkey-Güney Asya Fuarı'nda 142 heyet-firma görüşmesi yapıldı - Türk savunma sanayisinin özgün çözümleri Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Afganistan'dan askeri ve sivil yetkililerin ilgisini çekti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:01:54 -
Bangladeş'ten Türk firmalara "helikopter gemisi" daveti

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin dünya pazarlarında daha etkin yer alması ve yeni fırsatlara ulaşması için düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı'nın altıncısı Güney Asya temalı düzenlendi.

Sanal ortamda 26-28 Ekim'de gerçekleştirilen Defence Port Turkey-Güney Asya Fuarı'nda Türk firmaları Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Afganistan askeri heyetleriyle bir araya geldi.

AA muhabirinin fuarı düzenleyen Capital Exhibition yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Güney Asya’da Donanma Gücü ve Gelecek Stratejileri webinarında açıklamalar yapan Bangladeş Donanma Komutanı Mahbub-ul Islam, "helikopter gemisi" ve "karakol botu" konusunda Türk firmalarına açık olduklarını belirtti. ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN ile çalışmaktan memnun olduklarını dile getiren Islam, HAVELSAN'ın Komut Kontrol Merkezi’nin de çok başarılı olduğunu ifade etti.

Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilileri fuar boyunca gerçekleştirdikleri görüşmelerde Meteksan Savunmanın Retinar radarıyla ve Alfa Elektro Metalin ürünleriyle yakından ilgilendi.

Sri Lanka'dan askeri yetkililer ise Türk savunma sanayisini yakından takip ettiklerini ve kara sistemleri tedarikinde Türkiye'yi önemli bir partner olarak gördüklerini belirtti. TTAF ürünleri de Sri Lanka askeri heyetlerinin beğenisini kazandı.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin dost ve müttefik ülkelere pazarlanması amacıyla düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı'nın yedincisi 2021'de gerçekleştirilecek.


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