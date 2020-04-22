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Aktüel

Bangladeş'te sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

2020-04-22 18:05:12 -
Bangladeş'te sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

DAKKA (AA) - Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, 26 Nisan'da sona ermesi planlanan yasağın 5 Mayıs'a kadar sürdürüleceğini duyurdu.

165 milyon nüfuslu ülkede ilk vakanın görüldüğü 8 Mart'tan bu yana 32 bin 674 kişiye test yapıldı.

Ülkede bugüne dek 3 bin 777 vaka görülürken, virüs nedeniyle 120 kişi hayatını kaybetti.

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