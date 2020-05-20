Bangladeş'te gösteriler sırasında tekstil işçileriyle polis arasında çatışma çıktı

DAKKA (AA) - Bangladeş'te protesto düzenleyen tekstil fabrikası işçileriyle polis arasında çatışma çıktı.

Yetkililer, maaşlarını ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini talep eden 1000'den fazla tekstil fabrikası çalışanının başkent Dakka'nın Şyampur bölgesinde sokaklara döküldüğünü bildirdi.

Yetkililer, polis ekiplerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etmesi üzerine çıkan çatışmada en az 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bangladeş Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Rubana Huq, çalışanların genelde nisan ayına kadar maaşlarını aldıklarını belirterek, fakat bazı işçilerin maaşlarını üç aydır almadıklarını ifade ettiğini söyledi.

İşçilerin fabrikalara zarar verdiğini, bazılarının da fabrikaların önündeki yolları kapattıklarını aktaran Huq, olayların ardından fabrika sahiplerinin işçilerin talep ettiği ikramiyeleri ödemeyi kabul ettiğini söyledi.

Ülkede yüzlerce tekstil fabrikası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verdikleri bir aylık aranın ardından mayıs başında faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Bangladeş'te toplam vaka sayısı 26 bin 738'e, ölü sayısı ise 386'ya yükseldi.