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Dünya Bangladeş'te feribot yangını... Onlarca kişi hayatını kaybetti
Dünya

Bangladeş'te feribot yangını... Onlarca kişi hayatını kaybetti

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Bangladeş'teki feribot yangınında en az 32 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 07:35:00 - 2021-12-24 07:42:45
Bangladeş'te feribot yangını... Onlarca kişi hayatını kaybetti

Cuma günü Bangladeş'in güneyinde bir gemi feribotunun alev alması sonucu en az 32 kişi öldü . "10 Obhijan, nehrin ortasındaki üç katlı olan alev aldı. Biz 32 ceset bulduk. Ölü sayısının, yükselebilir" Yerel polis şefi Moinul İslam söyledi günü AFP Cuma, 24 Aralık 2021 "Çoğu öldü yangın çıktı ve bazıları nehre atladıktan sonra boğuldu" dedi.

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