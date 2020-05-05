  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bangladeş'te bir günde 786 Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:26:51 -
Bangladeş'te bir günde 786 Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Bangladeş'te bir günde 786 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 786 yeni vakayla "bir gün içindeki en fazla vaka" kaydedildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 10 bin 929'a çıktı.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 183'e yükseldi.

Kovid-19 test sayısının 93 bin 405 olduğu Bangladeş'te salgına yakalanan 1403 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı