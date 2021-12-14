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Dünya Bangladeş'te bir fabrikada yangın! Ölüler var
Dünya

Bangladeş'te bir fabrikada yangın! Ölüler var

Bangladeş'te bir plastik fabrikasında çıkan yangında, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 17:23:00 -
Bangladeş'te bir fabrikada yangın! Ölüler var

Bangladeş'te bir plastik fabrikasında çıkan yangında, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

The Daily Star internet sitesinin haberine göre, itfaiye yetkilisi Rafi El Faruk, başkent Dakka'nın kuzeybatısındaki Bogura bölgesinde yer alan plastik fabrikasında çıkan yangının hızla yayıldığını belirtti.

Faruk, yangında en az 5 kişinin öldüğünü, fabrikada meydana gelen hasarın henüz tespit edilemediğini aktardı.

Yangın, 3 saat süren yoğun söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

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