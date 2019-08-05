Bangladeş’te 25 bin kişi dang hummasından etkilendi

Bangladeş’te dang humması salgını devam ederken, 25 bin kişinin hastalıktan etkilendiği tespit edildi.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) dün yaptığı açıklamada, ülke genelindeki dang humması vakalarının 18 ölümle birlikte ülke çapında yaklaşık 25 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığına bağlı DGHS’nin 1-4 Ağustos tarihlerinde hazırladığı rapora göre, geçtiğimiz ay sivrisinek kaynaklı hastalığa yakalandığı tespit edilen 15 bin 359 kişiden sonra 6 bin 967 dang humması vakası daha kaydedildi. Raporda bu rakamın geçen yılki sayıdan çok daha fazla olduğu bildirildi.

DGHS Genel Müdür Yardımcısı Ayesha Akhter, "4 Ağustos itibariyle ülkede 1 Ocak’tan bu yana 18 ölüm de dahil olmak üzere 24 bin 804 dang humması vakası tespit edilmiştir" dedi. Akhter, dün gece saat 00.00’a kadar 24 saat içinde toplam bin 870 dang humması vakası tespit edildiğini belirtti.

Sivrisinek üreme alanları tespit edildi

Akhter, salgının hızla yayılmasını engellemek için sivrisineklerin üreme alanlarının uygun şekilde tespit edilmesinin ve imha edilmesinin önemini vurguladı.

DGHS yetkilileri, ilgili makamları, hastalığın salgın haline gelmesini önlemek için sivrisinek üreme alanlarını yok etmek için acil önlemler almaya çağırdı.

Hükümetin Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nün (IEDCR) Direktörü Mirjadi Mehjabin yaptığı açıklamada, dang salgınının, virüsün taşıyıcısı olan Aedes sivrisinekleri Eylül ayına kadar üremeye devam etmesi halinde salgının kısa sürede önlenebilmesi mümkün olmadığını söylemişti.

Temizlik kampanyaları başlatıldı

Dakka Büyükşehir Polisi (DMP) de dahil olmak üzere birçok devlet kurumu başkentte dang salgını kontrol etmek için temizlik kampanyaları başlattı.

DMP’nin açıklamasına göre DMP bünyesinde çalışan çok sayıda polis memuru ve ailelerinin dang hummasından etkilenmesi nedeniyle, tüm DMP kurum ve kuruluşları Cumartesi gerçekleştirilen bir kampanya ile temizlendi.

Bangladeş’te sivrisinek kaynaklı viral enfeksiyon olan dang humması ilk kez 2000 yılında rapor edildi ve 2000 ila 2003 yılları arasında yaklaşık 100 kişi hastalıktan öldü.

Viral bir enfeksiyon

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Viral bir enfeksiyon olan dang humması, kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet verebiliyor. Hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen Haziran ve Eylül ile Aralık ve Mart aylarında artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre dünyada her yıl dang hummasından etkilenen milyonlarca insandan, tahminen 500 bini hastanede yatmayı gerektiren ciddi semptomlar gösteriyor ve bunlardan yaklaşık 12 bin 500’ü hayatını kaybediyor.