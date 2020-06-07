Bangladeş'te 2 bin 743, Singapur'da 383 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı

ANKARA (AA) - Bangladeş'te 2 bin 743, Singapur'da 383 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede büyük çoğunluğu göçmen işçilerin kaldığı yerleşkelerde olmak üzere 383 yeni vakaya rastlandı.



Toplam vaka sayısının 37 bin 910'a ulaştığı ülkede yeni can kaybı ise bildirilmedi. Singapur'da bugüne kadar 25 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.



- Bangladeş'te 42 yeni can kaybı



Diğer yandan Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 743 vaka tespit edilirken, 42 kişi de hayatını kaybetti.



Ülkede toplam vaka sayısı 65 bin 769'a, ölü sayısı ise 888'e yükseldi.

Öte yandan, ülkenin Chattogram bölgesinden sorumlu Devlet Bakanı Bir Bahadur Ushwe Sing'de Kovid-19 tespit edildi.

Bakan Ushwe Sing, ülkenin başkenti Dakka'daki Birleşmiş Askeri Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyonu aştı, virüs nedeniyle 402 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

