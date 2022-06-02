Bangladeşli kadın, evlenmek için Hindistan'a yüzdü

Bangladeşli 22 yaşındaki Krishna isimli kadın, sosyal medyada tanıştığı Hindistanlı bir adamla evlenmek üzere bu ülkeye gitmeye karar verdi. Pasaportu bulunmayan kadın, ormanı geçip nehirde 1 saat yüzerek sınırı yasa dışı yolla aştı.

Kalküta'daki bir tapınakta sevdiği kişiyle evlenen Krishna, pazartesi günü, yasa dışı olarak sınırı geçtiği için gözaltına alındı.

Kaynaklar, Krishna'nın Bangladeş Yüksek Komisyonuna teslim edilebileceğini bildirdi.

Bu yılın başlarında, Bangladeşli bir genç, Hindistan'dan çikolata almak için sınırı yüzerek geçmişti.